Milano, tenta di rapinare due giovani e finisce contro l'auto della Polizia

Tentativo di rapina ai danni di due sedicenni in via Darwin a Milano. Ma il rapinatore in bicicletta, a sua volta 16enne, non è riuscito nel suo intento e nella fuga è pure andato a sbattere contro la portiera di una vettura della Polizia, finendo per essere arrestato. I fatti in zona Navigli nel pomeriggio di sabato 5 marzo, come riferisce Milano Today. Sono stati i due sedicenni vittime della tentata rapina ad aver allertato la Questura segnalando un ragazzo in passamontagna in sella alla bici, che aveva tentato di strappare un marsupio a lui e chiesto a lei di consegnargli la borsa con la minaccia di un coltellino.

Milano: la fuga in via Darwin e l'impatto contro l'auto della Polizia

Al rifiuto dei due, il 16enne è scappato in bici ma è stato individuato dalle volanti. L'inseguimento è terminato non molto lontano con l'impatto contro la portiera. Il 16enne non si è fortunatamente fatto male. E' stato arrestato per tentata rapina e indagato per danneggiamento aggravato.

