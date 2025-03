Milano, tenta di rapire due bambini davanti alla scuola: arrestato un 50enne

Mattinata di paura alla scuola primaria Cabrini di via delle Forze Armate a Milano, dove un uomo di 50 anni ha tentato di sottrarre due minori nel caos dell’ingresso scolastico. Il suo comportamento ha subito allarmato i genitori presenti, che sono riusciti a fermarlo prima che la situazione degenerasse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato sequestro di persona e sottrazione di minore.

Il tentativo di rapimento davanti ai genitori

Secondo le prime ricostruzioni, come riferisce LaPresse, il 50enne, cittadino italiano e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe avvicinato a una bambina di 10 anni, che si trovava insieme alla madre e alla sorella gemella. Avrebbe poi tentato di adescare altri bambini, ripetendo frasi inquietanti come "Voglio un bambino", attirando l’attenzione degli adulti presenti. L’uomo, messo in fuga dai genitori allarmati, ha tentato di nascondersi all’interno dell’edificio scolastico.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto del 50enne

Allertati dalle segnalazioni, i carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare e immobilizzare l’uomo prima che potesse allontanarsi. Il 50enne è stato quindi arrestato e portato in caserma, mentre la vicenda ha lasciato sgomento tra i genitori e il personale scolastico. Resta ora da chiarire il movente del gesto e se l’uomo possa essere coinvolto in episodi simili in passato.

