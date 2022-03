Milano, tre scooter a fuoco nella notte nel giro di poche ore

Scooter a fuoco a Milano nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 marzo. Tre i motocicli incendiati nel giro di quattro ore, in una area di circa tre chilometri. Come riferisce Milano Today, il primo rogo è deflagrato in via Gian Galeazzo, zona Ticinese. Sono andati a fuoco un Sh e una Vespa, parzialmente coinvolta anche un'auto. Poche ore dopo, altro incendio in via Marghera. A fuoco uno scooter LeasePlan ed una bicicletta in sharing. Intervenuti i vigili del fuoco, indaga la Polizia di Stato.

Leggi anche: