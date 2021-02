Milano, un anno di stop alla cultura: occupato l'ex cinema Arti

Dopo il blitz di ieri mattina, la conferenza stampa e il presidio sotto la Prefettura, con l’assemblea pubblica organizzata in via Mascagni è terminata nella serata di ieri l’occupazione dell’ex cinema Arti. A un anno dallo stop dei luoghi dello spettacolo e della cultura a causa dell’emergenza Covid-19 studenti e lavoratori del settore hanno occupato alle prime ore della giornata la struttura abbandonata simbolicamente. Ad organizzare la protesta, il coordinamento Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia e il collettivo universitario Kasciavit: “In tanti abbiamo deciso di manifestare questo pomeriggio sotto la prefettura per ricordare, al governo appena insediatosi, che esistiamo e che servono misure strutturali per far fronte alla crisi che sta attraversando il nostro settore – hanno scritto in una nota -. Quello appena passato è stato un anno difficile e con lo stop dei decreti ristori e la proroga della chiusura dello Spettacolo dal vivo si preannunciano tempi ancora più duri”. Intanto dal collettivo universitario promettono: “Senza cultura non c’è futuro, questo è solo l’inizio"