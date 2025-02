Milano, uomo armato di fucile avvistato in Stazione Centrale

Un uomo armato di quello che sembrava un fucile è stato avvistato nella fermata della metropolitana della stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio. Alcuni passanti, notandolo, hanno immediatamente allertato la polizia, che si è attivata per identificarlo e rintracciarlo. Poco dopo, un altro avvistamento è stato segnalato nella zona di Scalo Romano. Sono in corso indagini e ricerche da parte delle forze dell'ordine.

L'uomo indossava un giubbotto e pantaloni scuri, portava una borsa a tracolla e nella mano sinistra teneva quello che appariva come un fucile a canna lunga, con il calcio in legno. Le immagini delle telecamere di sicurezza lo mostrano mentre trasporta l'arma, spesso con la canna rivolta verso il basso. Tuttavia, non risultano segnalazioni di atteggiamenti minacciosi da parte sua. Le segnalazioni dei passanti agli addetti della sicurezza della stazione, trasmesse successivamente alla Polfer, non provengono da persone che si siano sentite aggredite.

TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO