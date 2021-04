Milano, "Uova sospese" per aiutare i bisognosi. VIDEO

Milano, "Uova sospese" per aiutare i bisognosi

Dopo le ceste sospese, ecco le “Uova sospese”. Nella pista di pattinaggio che affianca il parco giochi di via Benedetto Marcello, a Milano, prima di Pasqua sono state affisse delle sagome di legno a forma di uovo dotate di grandi tasche in tessuto. Qui, chiunque può lasciare dei beni di prima necessità, comprese mascherine e gel per le mani, per i più bisognosi e per coloro che stanno vivendo sulla propria pelle la crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19. L’idea è della “Benedetto Marcello Social Street”, gruppo Facebook che cerca di fare da collante tra i cittadini del quartiere, in collaborazione con altre realtà e botteghe della zona. Moltissime le persone che hanno donato qualcosa in questi giorni, un successo che ha spinto gli organizzatori a prorogare l’iniziativa ben oltre Pasqua, fino a domenica 11 aprile. L’obiettivo, spiega Michaela Molinari, una delle amministratrici del gruppo, è creare “un circolo virtuoso per cui le persone con necessità sanno che qui possono trovare un piccolo sollievo per le loro difficoltà e tutti gli abitanti del quartiere contribuiscono come possono”