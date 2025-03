Urbanistica a Milano, arrestato per corruzione un dirigente comunale. Perquisizioni in municipio

Urbanistica, arrestato per corruzione un dirigente comunale

Per la prima volta nell'ambito delle numerose indagini sull'urbanistica milanese viene contestato il reato di corruzione. L'architetto Giovanni Oggioni, gia' vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di Milano, e' stato sottoposto a una misura cautelare agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Milano per i reati di corruzione, falso e depistaggio.

Da quanto si apprende tra le accuse mosse dalla Procura al 68enne ci sarebbero consulenze remunerate per diverse decine di migliaia di euro fatte da Oggioni a un'associazione di categoria dei costruttori e a un costruttore privato mentre era membro della commissione per il paesaggio (mandato 2021-2024) e il presunto tentativo di distruggere indizi di un proprio coinvolgimento dopo aver scoperto di essere già indagato (e rinviato a giudizio) in numerosi fascicoli aperti negli ultimi due anni sull'urbanistica e i cantieri della città. Oggioni è coinvolto nei processi per abusi edilizi sulla Torre Milano di via Stresa e il Bosconavigli che andranno in aula rispettivamente l'11 aprile e il 26 settembre 2025 e nelle indagini sui cantieri ancora sotto sequestro 'Scalo House' di via Lepontina-Valtellina e 'Residenze Lac' di via Cancano.

Indagate anche Assimpredil-Ance Milano e Abitare In

Nel filone delle indagini sulla gestione dell'urbanistica a Milano sono indagate in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti anche Assimpredil-Ance Milano e la società di sviluppo immobiliare Abitare In. Lo si legge nell'ordinanza con cui il gip Mattia Fiorentini, oltre all'arresto di Oggioni, ha disposto il sequestro preventivo di circa 300 mila euro come profitto del reato contestato al professionista.

Perquisizioni a Palazzo Marino

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf ha effettuato perquisizioni anche in Comune, negli uffici del dirigente della Direzione Rigenerazione Urbana, e nei confronti di altre persone indagate e non. Perquisizioni anche nelle sedi di Assimpredil Ance e Abitare In spa, i cui progetti sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione per il Paesaggio, di cui faceva parte Oggioni. Sarebbe stata, infatti, Abitare In, secondo l'accusa, a corrispondere "utilità" nei confronti dell'architetto Oggioni. I militari del Nucleo Pef della Gdf di Milano stanno anche acquisendo documentazione presso il Comune di Milano, negli uffici del Segretario Generale e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il gip parla di un "sistema di elevata pericilosità ed incidenza sociale"

E' "ampiamente documentato" che l'indagine che ha portato all'arresto dell'ex dirigente Giovanni Oggioni "integra e si inserisce in un sistema" di elevata pericolosita' e incidenza sociale, fondato sul falso e sull'esercizio arbitrario delle funzioni pubbliche, dal quale incessantemente da anni scaturiscono approvazioni e realizzazioni di interventi edilizi illegittimi, di grave impatto: lottizzazioni abusive cosparse sul territorio, che stravolgono le zone interessate e sottraggono standard (soprattutto verde e parcheggi), assistite da fasulli titoli edilizi formati al di fuori del controllo di legge da parte degli organi comunali preposti". E' quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Mattia Fiorentini che ha portato ai domiciliari l'ex numero uno dello Sportello Edilizia del Comune di Milano.

