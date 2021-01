Milano, vaccino al Pio Albergo Trivulzio, prima dose al 92% degli ospiti



Gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio che sono stati sottoposti alla prima sessione del vaccino anti-Covid sono il 92,4% del totale. Lo comunica la Rsa milanese nel consueto bollettino. La nota spiega che, al 10 gennaio, erano gia' state effettuate 1.354 vaccinazioni, di cui 529 degli ospiti e ai pazienti delle strutture e 825 al personale della sede di via Bezzi, Principessa Jolanda e del Frisia di Merate. Sono solo 41 coloro che non hanno potuto ricevere la fiala per problemi di salute o per reazioni avverse a precedenti ai vaccini, o allergie; c'e' anche qualche caso di espresso rifiuto da parte del paziente o della famiglia. In ogni caso l'intento della Baggina e' di vaccinare tutti entro il 16 gennaio 2021.



Tra i lavoratori sono 825 quelli vaccinati, di cui 787 hanno ricevuto la puntura tra il 4 al 10 gennaio. Su 1.400 operatori, hanno aderito alla campagna in 1.200. L'8 gennaio e' arrivato al Pat un nuovo vassoio di fiale congelate con 195 flaconi, equivalenti a 1.170 dosi e in questo modo potranno essere organizzate nuove sessioni. La direzione inoltre fa sapere che "legalmente le persone titolate a fornire il consenso al vaccino, oltre al paziente stesso in grado di intendere e di volere, sono unicamente l'amministratore di sostegno o il medico che ravvisi lo stato di necessita'. I parenti sono doverosamente informati".