Milano, l'accensione dell'Albero di Natale in Galleria. VIDEO

Milano, l'accensione dell'Albero di Natale in Galleria

Con un cerimonia alla quale ha partecipato il sindaco Giuseppe Sala, è stato acceso questa sera in Galleria l'Albero di Natale firmato Dior Parfums, alto 14 metri e posizionato al cento dell'Ottagono. Madrina dell'evento la conduttrice televisiva e ex Miss Italia Cristina Chiabotto. "Volevo ringraziare Dior perché ha fatto un albero per ogni municipio, bisogna portare il Natale ovunque. I tempi sono anche difficili, siamo uniti insieme come comunità", ha detto Sala dal palco.

In totale in città questo Natale ci saranno 27 alberi di Natale distribuiti in tutti i quartieri insieme a 14 installazioni di luminarie. L'albero di Dior Parfums, decorato con più di 1.900 elementi, è ricoperto da fiori dorati e dalla stella, simbolo del brand. Alzando gli occhi verso l’alto si possono ammirare decine di catene luminose che accendono la volta dell’Ottagono che, con lo stemma del Comune di Milano al centro, illumina il salotto della città.

