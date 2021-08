Milano: violenze in discoteca, emessi 6 Daspo 'Willy'



Sei persone, tra cui i rapper Rondo da Sosa e Baby Gang, sono stati raggiunti da provvedimenti di prevenzione relativi a incidenti avvenuti il 12 agosto scorso davanti alla discoteca di Milano "Old Fashion", in via Camoens.



La decisione del Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, riguarda la rissa scoppiata il 12 luglio davanti alla discoteca Old Fashion. I sei, dopo un'accesa discussione perche' era stato loro interdetto l'ingresso alla discoteca, avevano prima minacciato gli addetti alla sicurezza e poi, dopo essersi scontrati fisicamente con altre persone presenti, avevano lanciato dei sassi contro l'ingresso della discoteca di via Camoens.



I sei Daspo 'Willy' emessi, vanno dai 6 mesi ai 2 anni. I destinatari delle misure di prevenzione sono stati deferiti in stato di liberta' all'Autorita' Giudiziaria dalla Squadra Mobile per i reati di minaccia aggravata, percosse e tentato danneggiamento.



Da gennaio 2021 il Questore di Milano ha emesso oltre 810 misure di prevenzione (273 Avvisi Orali, 400 Fogli di Via Obbligatori, 116 Divieto di accesso alle aree urbane, 7 Divieti di accesso alle strutture sportive e 15 Divieti di accesso ai locali pubblici 'Daspo Willy') volte al mantenimento dell'ordine, sicurezza e tranquillita' pubblica, oltre che a ristabilire il decoro urbano.