Acqua: formazione online degli insegnanti con Centrale e MM spa

Il 12 marzo si è tenuta la prima formazione on line rivolta agli insegnanti sul mondo dell’acqua e la didattica scientifica e ambientale che Centrale dell’Acqua porta avanti quotidianamente da oltre un anno.

La formazione è stata organizzata nell’ambito del progetto nazionale "Acqua, ambiente, città", finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo- AICS, al quale MM aderisce insieme al Comune di Milano, Contratto Mondiale dell’Acqua-Cicma e ad altre diverse ONG.

Per questa iniziativa è stata anche attivata una collaborazione ad hoc con “Greenschool: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile”, un progetto che coinvolge moltissime scuole lombarde per diffondere la conoscenza dei temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva degli alunni contro il cambiamento climatico.

La classe virtuale ha avuto un grande successo con la partecipazione di oltre 100 insegnanti di diversi ordini scolastici (dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore) che hanno seguito in diretta on line le oltre due ore di lezione, interagendo tra loro e con i relatori tramite la piattaforma Microsoft Teams.

I relatori della formazione sono stati:

Francesco Memo di MM, che ha presentato la Centrale dell’Acqua e illustrato le caratteristiche del Servizio Idrico Integrato e la storia dell’acquedotto milanese

Chiara Servolini di Verdeacqua ONLUS, che ha presentato i laboratori didattici della Centrale dell’Acqua e gli strumenti pedagogici utilizzati per le diverse fasce d’età

Eva Carcano di Cicma che ha affrontato il tema dell’accesso globale alle risorse idriche e il diritto umano all’acqua

Le scuole di Green School di Varese che hanno condiviso alcune buone pratiche realizzate con i bambini e i ragazzi. A breve verrà reso disponibile il podcast audio degli interventi e tutte le presentazioni dei relatori.

Considerato l’ottimo riscontro dell’iniziativa e il protrarsi della chiusura delle scuole stiamo considerando la possibilità di organizzare altri momenti di formazione on line per insegnanti e studenti.