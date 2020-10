MM SpA: una stagione termica oil free nelle case popolari di Milano

Quest’anno la riaccensione degli impianti di riscaldamento nelle case popolari del Comune di Milano, gestite da MM, si accompagna ad una buona notizia.Nessuna centrale termica sarà più alimentata a gasolio, l’intero sistema sarà “oil free” con alimentazione a metano o con allacciamento alla rete cittadina di teleriscaldamento.Un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e da MM per efficientare gli impianti termici riducendo i costi per gli inquilini, ottimizzando il funzionamento complessivo, rendendo costante e sicuro il fabbisogno di caldo delle famiglie e, soprattutto, salvaguardando l’ambiente con una drastica riduzione dell’emissione di polveri sottili e CO2.In un triennio sono state convertite 49 centrali termiche con una potenza installata complessiva di circa 25.000 Kw.

I 42 complessi edilizi coinvolti, pari al 25% del patrimonio complessivo, riguardano 10.800 inquilini e il risparmio economico atteso è di circa il 50%.Milano è impegnata da tempo in programmi di transizione ambientale per ridurre le emissioni in ambiente. Da quest’anno un contributo importante proverrà dalle case popolari: la riduzione stimata delle emissioni di CO2 è infatti pari circa a 1.750 tonnellate/anno.Con questo tassello prosegue l’attività di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico della città, avviato da dicembre 2014 con l’avvio della gestione di MM.

“È un grande risultato che abbiamo raggiunto insieme - commenta l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Siamo riusciti, come promesso, a liberarci dal gasolio, il combustibile più inquinante utilizzato per riscaldare gli appartamenti. Ora tutte le case del Comune danno il loro contributo al miglioramento della qualità dell’aria in coerenza con le strategie del piano clima comunale, e gli inquilini avranno un risparmio sulle spese di riscaldamento. Con questo tassello prosegue l’attività di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico della città e ci auguriamo ora che anche i condomini privati seguano in fretta il nostro esempio”.

“Si conferma l'impegno continuo di MM per l'attuazione della strategia del Comune” ha dichiarato Simone Dragone, Presidente di MM SpA” volta alla valorizzazione del patrimonio ERP nonche' delle esigenze ambientali e dei nostri inquilini". “Abbiamo completato un percorso virtuoso che ci consente oggi di avere l'intero parco centrali termiche del patrimonio ERP alimentate con combustibili meno inquinanti” ha proseguito Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA”, in aggiunta agli immobili già teleriscaldati. Un altro passo importante verso la transizione ambientale della nostra città su è compiuto”.