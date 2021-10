Mongolfiera di Como, l'agenzia: "I danni? Noi non siamo assicurati"

I voli dell'agenzia 'Balloon Tour" continuano nei cieli nitidi di ottobre sul lago di Como mentre si contano i danni e ci si domanda chi li paghera' dopo che una mongolfiera si e' abbattuta sul Tempio Voltiano, quello che campeggiava sulle 10mila lire. L'impatto ha provocato il crollo di una statua di marmo che orna l'edificio in cui e' ospitato il museo dedicato all'inventore comasco della pila. Il cedimento ha comportato anche danni alla scalinata e al tetto, generando molta irritazione nell'amministrazione locale perche' il luogo iconico della citta' e' oggetto da tempo di un restauro e la sua riapertura sarebbe stata imminente senza questo imprevisto.

"Abbiamo presentato una relazione all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo - spiega il comandante della Polizia Locale Vincenzo Aiello - anche per capire a chi dovessero essere chiesti i permessi". Nessuna denuncia alla Procura della Repubblica perche', dice il procuratore Nicola Piacente, "non esiste il reato di danneggiamento colposo. La questione dei risarcimenti si gioca su altri piani". Sara' il Comune di Como, proprietario del Tempio, a chiedere il conto, ma a chi?. "Noi stiamo gia' guardando avanti, per noi l'episodio e' passato - rispondono al telefono all'AGI dalla 'Balloon Tour -. Chi paghera' i danni? Non lo sono, ma noi non siamo assicurati". Bisognera' capire se l'incidente e' avvenuto per danni strutturali o per un errore umano, in queste secondo caso il conto finale potrebbe essere addebitato alle persone in volo.