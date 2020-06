Montanelli: la statua è stata lavata e "imbustata" ai Giardini

E' stata lavata la statua di Indro Montanelli ai Giardini Pubblici di Milano, dopo che era stata imbrattata. Il gesto, rivendicato dai collettivi Lume e Rete degli Studenti, ha provocato un ampio dibattito in citta'. Ieri mattina sono arrivate le idropulitrici e poi alcuni volontari di una associazione che si occupa di cancellare i graffiti e pareti. La vernice rossa e' stata sparsa per terra, macchiando anche la parte sottostante. Al momento il monumento e' stato ricoperto da un telo di cellophane. Qualcuno ha anche posto una rosa rossa aI piedi della recinzione. Cancellata la scritta "Razzista, stupratore", atto rivendicato su Facebook, con tanto di video, da Rete Studenti Milano, definendo la figura di Montanelli come "dannosa per l'immaginario di tutti".

Attilio Fontana sui social ha così commentato dell'atto vandalico: "Proprio non ci siamo. L'odio, la cattiveria e l'astio sono sempre piu' dominanti sul confronto civile e democratico. C'e' da preoccuparsi seriamente". Mentre il sindaco di Milano ha detto di non voler pensare a un eventuale ricollocamento: "Io credo che la statua di Montanelli debba rimanere li' - ha detto Giuseppe Sala -. Sono comunque disponibile a qualunque confronto sul tema del razzismo e sul tema Montanelli". "In Italia e nel mondo - ha spiegato Sala in un videomessaggio sui social - le coscienze sono quanto mai attive sulla questione razzismo e questo è un bene perché il razzismo c'è, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. La Milano che io conosco, la Milano che ho cercato di guidare in questi anni sa bene da che parte stare, non solo a parole ma nei fatti: noi abbiamo integrato, noi abbiamo accolto chi arrivava da lontano scappando dalla fame o da una guerra". "Quando è stato necessario fare gesti simbolici come la marcia 'Insieme senza muri', che ha messo 200mila persone in piazza, li abbiamo fatti", conclude Sala.