Monza: 31enne aggredito a calci e pugni per sottrargli il pc e denaro; arrestato un 28enne

Un uomo di 28 anni di origini egiziane è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e lesioni personali insieme ad un 38enne tunisino senza fissa dimora, attualmente irreperibile. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Monza, su richiesta della procura che ha diretto e coordinato le indagini, che hanno consentito di raccogliere elementi inconfutabili di colpevolezza nei confronti dell'arrestato e del suo complice.

Le dinamiche dei fatti e l'arresto

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Verano Brianza, sono scattate a seguito di una rapina avvenuta lo scorso 23 agosto nel comune in provincia di Monza e Brianza, ai giardini del Parco della Pace, dove due uomini hanno avvistato un 31enne di nazionalità filippina che era seduto su una panchina e lo hanno colpito a calci e pugni, usando anche una pietra come corpo contundente per colpirlo alla testa, per sottrargli un pc portatile, un orologio ed il marsupio contenente effetti personali e denaro contante. Gli inquirenti sono giunti all'identificazione dei due uomini attraverso la descrizione fornita dalla vittima e con l'acquisizione e l'analisi delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza. Il 28enne è stato condotto al carcere di Monza, mentre sono in corso le ricerche per rintracciare il 38enne, anch'egli destinatario della medesima misura restrittiva.