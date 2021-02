Monza: bancarotta fraudolenta e riciclaggio, arrestati 4 imprenditori

Quattro imprenditori sono stati arrestati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Monza su ordine del Tribunale. Fanno parte di un gruppo criminale che avrebbe commesso reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta alla frode fiscale passando per l'autoriciclaggio attraverso una catena di pizzerie presente nelle province di Monza-Brianza, Milano e Varese. I finanzieri stanno eseguendo il sequestro preventivo di beni, quote sociali, denaro, titoli e strumenti finanziari sui numerosi conti correnti intestati agli indagati e alle società coinvolte per oltre 1 milione e 200mila di euro, provento dei reati. Con intercettazioni telefoniche, analisi forensi di supporti informatici e disamina di documentazione contabile, i militari hanno disarticolato il sofisticato sistema di frode con cui gli arrestati, frodando l'erario e i lavoratori dipendenti, riuscivano a distrarre sistematicamente a proprio vantaggio beni e profitti delle aziende amministrate verso altre società a loro riconducibili.

L'attività di indagine ha infatti consentito di appurare che i profitti sono stati illecitamente riciclati e reinvestiti nel corso degli anni 2018 e 2019 a favore di due società, la prima operante nel comparto della moda e titolare di un marchio internazionale pubblicizzato da noti personaggi televisivi e la seconda nel settore della ristorazione.