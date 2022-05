Monza in Serie A, il boato dei tifosi. Berlusconi: "Vogliamo la Champions"



Oltre cinquemila tifosi hanno affollato il piazzale esterno allo stadio U Power di Monza, ex Brianteo, dove hanno assistito alla decisiva partita che è valsa la serie A al Monza, che ha battuto 4-3 il Pisa, nella finale di ritorno dei playoff. Fumogeni rossi e bianchi, cori, canzoni, sciarpe e tra poco la partenza verso piazza Trento e Trieste, nel centro storico del capoluogo brianzolo. I piu' affezionati promettono di attendere il rientro della squadra, previsto nelle prossime ore a Monzello.

Berlusconi: "Vogliamo la Champions League"

"Il Monza e' stato fondato nel 1912 e non era mai riuscito ad andare in serie A, ora ci siamo. Vogliamo vincere il Campionato e la Coppa dei Campioni". L'ha detto Silvio Berlusconi allo stadio di Pisa dopo la vittoria che ha portato la squadra brianzola in serie A.

