Lunedì, 30 novembre 2020 - 10:03:00 Monza: uomo ucciso a coltellate. Arrestati 2 minorenni, movente spaccio Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada a Monza in via Fiume. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti

Monza: uomo ucciso a coltellate. Arrestati 2 minorenni, movente spaccio Sono andate avanti tutta la notte le indagini per individuare i responsabili dell'omicidio avvenuto ieri nel quartiere San Rocco, a Monza e stamattina due minorenni sono stati individuati dai carabineiri. Ad emettere il fermo la Repubblica dei Minori di Milano. Si tratta di due giovani entrambi italiani, un 14enne e un 15enne, incensurati. Le indagini dei militari della Compagnia di Monza e del Nucelo Investigativo hanno permesso di documentare che i due ragazzi erano presenti sul luogo del delitto nel momento in cui l'uomo e' stato accoltellato. Utili le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di ricostruire il percorso dal luogo dell'omicidio verso le rispettive case dei due presunti assassini. Le informazioni raccolte sul posto e le perquisizioni domiciliari hanno consentito di trovare l'arma del delitto (un coltello da cucina) e gli indumenti utilizzati: alcuni erano in lavatrice ed erano ancora sporchi di sangue. Il movente del gesto e' verosimilmente riconducibile all'ambito dello spaccio e della tossicodipendenza come emerso negli interrogatori di garanzia condotti dalla Procura dei Minori di Milano, Procura di Monza e Carabinieri.