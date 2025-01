Monza, uomo ucciso a coltellate dalla compagna dopo una lite

Ucciso a coltellate dalla compagna: la tragedia è avvenuta nella notte a Bovisio Masciago, Monza. La vittima è un 38enne, Marco Magagna, raggiunto da almeno una coltellata al torace nella sua abitazione in via Tonale. A ucciderlo, sarebbe stata la compagna, una donna di 33 anni. A quanto emerso fino ad ora, l'aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite. La donna è stata poi fermata dai carabinieri e portata in caserma per essere sentita.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO