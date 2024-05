Morelli: "A Milano proporremo un candidato sindaco della Lega"

A Milano "la Lega proporrà un candidato della Lega, ognuno fa la sua partita e noi legittimamente avremo secondo me un futuro rispetto a Sala che veramente faccia volare la mia città". Lo ha detto il sottosegretario con delega al Cipess Alessandro Morelli a margine della 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda a Milano, ritornando sulle sue dichiarazioni degli ultimi giorni, quando ha sottolineato che la Lega sta lavorando per avere un proprio candidato alle prossime comunali di Milano e replicando ai cronisti che chiedevano se non spetterà a FdI indicarlo visti gli attuali equilibri del centrodestra