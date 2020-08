Morelli (Lega): "Sala a capo della nuova Tim? Milano è stata usata"

"Svelato il segreto di Pulcinella, Beppe Sala ha usato Milano solo per avere altri ruoli più pesanti a livello nazionale. Se non sarà il ministero dello Sviluppo economico il piano B sarà nella grande partita delle infrastrutture digitali. Pur di ottenere il risultato il Beppi meneghino è pronto a fare accordi con i grillini, oltre ad aver ceduto ai renziani alcuni dei ruoli cardine delle partecipate milanesi. In tutto questo lavoro di consolidamento della propria posizione personale il Pd non è neppure pervenuto apparendo inconsapevole di quanto successo in questi anni. Tanti auguri a Sala, se con le sue concessioni riuscirà nell’intento, superando anche i competitor e limitando il suo personalismo, noi saremo pronti a collaborare per l’infrastruttura digitale del Paese", così in una nota l’on. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.