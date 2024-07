Morgan accusato di stalking in aula il 13 settembre prossimo

È fissata per il prossimo 13 settembre a Lecco l'udienza per le accuse di stalking a carico di Morgan, alias Marco Castoldi, mosse dalla ex compagna Angelica Schiatti. Si tratta di un'udienza tecnica, nella quale il giudice valuterà l'eventuale conciliazione tra le parti o per dirimere eventuali questioni preliminari. Le condotte denunciate da Schiatti fanno riferimento ad un arco temporale compreso tra aprile 2020 e settembre 2021. Presentata la denuncia, per la 35 enne monzese è scattato il codice rosso dagli uffici della Procura di Monza, che successivamente ha chiesto il rinvio a giudizio dell'artista. L'incompatibilità territoriale sollevata dagli avvocati della difesa ha però spostato il procedimento da Monza al Tribunale di Lecco. Nel frattempo non sono state emesse misure cautelari a carico di Morgan.

Musica: Rai, con Morgan nessun contratto in essere

"In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan", la Rai precisa che "al momento non ha in essere alcun contratto con l'artista. Era stato annunciato un progetto che non e' stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli". Cosi' una nota di Viale Mazzini dopo le accuse al cantante di stalking a danno dell'ex compagna.