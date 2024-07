Morgan, processo per stalking alla ex fermo da 4 anni. Lui: "Erano poesie"

Morgan, il processo per stalking. I video intimi della sua ex condivisi e le minacce

Il cantante ed ex giudice di X-Factor Morgan è a processo da quattro anni per stalking nei confronti della sua ex, la musicista Angelica Schiatti. Il procedimento è fermo da tempo perché i giudici spingono affinché si trovi un accordo tra le parti, ma la presunta vittima non intende mollare su questa vicenda. Leggendo le carte del processo - riporta Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano - viene fuori che le accuse che la sua ex rivolge a Morgan sono varie: insulti, minacce, revenge porn. E ci sarebbero anche due personaggi loschi coinvolti, pagati - in base a quanto risulta a Il Fatto - per trovarla e portarla da lui. I due si sono conosciuti dieci anni fa e hanno avuto una breve relazione, poi si sono visti saltuariamente mantenendo un buon rapporto. Tutto cambia nel 2019, quando iniziano un nuovo rapporto, ma dopo tre mesi finisce tutto. Lui inizialmente - prosegue Il Fatto - pare accettarlo finché non arriva il lockdown. A quel punto Morgan cambia, è pressante, poi via via i suoi messaggi diventano minacciosi. Inizia lo stalking. Angelica nel maggio del 2020 lo denuncia, viene attivato il Codice rosso.

Morgan - prosegue Il Fatto - subisce una perquisizione in casa: il risultato è che il cantante si incattivisce al punto che Angelica, spaventata, lascia la sua casa e si trasferisce in quella di suo padre a Merate. Il cantante le invia continui messaggi finché via whatsapp le scrive che pubblicherà i video erotici che Angelica gli aveva mandato tempo prima. Non solo. Dopo averla minacciata, il 20 maggio del 2020, in una chat di gruppo scrive: “E adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno". Pubblica una foto di Angelica nuda, qualcuno gli fa notare che è un reato e lui: "Non posso condividere con qualcuno un po' di santa troiaggine di una troia che ha fatto la troia perché è troia e sa fare solo la troia?”. Angelica Schiatti senza mai essere stata tutelata in alcun modo nella sua incolumità fisica e psicologica, attende da 4 anni che la giustizia si attivi davvero. Lui: "Persecuzioni? Erano poesie".