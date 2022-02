Morta in casa da due anni, il sindaco di Como: "Ora tutti ai suoi funerali"

Anziana trovata morta in casa dopo due anni, il sindaco di Como Mario Landriscina ha invitato tutta la città a partecipare ai funerali di Marinella Beretta. "E' morta senza nessuno accanto, almeno nel momento del suo funerale andiamo tutti a tenerle compagnia", è l'appello del primo cittadino. A ucciderla due anni fa sembra che sia stato un malore.

Como, la donna morta in casa vittima di un malore

La donna non è neanche riuscita ad alzarsi per chiedere aiuto, andandosene nella più completa solitudine. "Marinella Beretta non era nota ai servizi sociali. Nessuno ne aveva segnalato la scomparsa, da quel che mi risulta. Una brutta storia che pone interrogativi sulla solitudine e forse sulle relazioni di vicinato", ha aggiunto il sindaco.

Donna morta in casa a Como, il ministro Bonetti: "Curiamo i legami tra noi"

"Questa vicenda, la solitudine dimenticata, ferisce le coscienze - è il commento su Facebook del ministro della Famiglia Elena Bonetti -. Ricordare la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita. Dobbiamo tornare a curare i legami tra noi. Curarsi gli uni degli altri è l'esperienza delle famiglie, delle istituzioni, del nostro essere cittadini: nessuno deve restare solo".

Donna morta da due anni in casa: l'allerta solo per via degli alberi pericolanti

La scoperta del corpo senza vita di Marinella Beretta è stata resa possibile il 4 febbraio solo per la presenza alberi pericolamenti nel giardino di casa dopo il forte vento degli ultimi giorni. Nessun parente cercava la donna, nemmeno lo svizzero al quale aveva venduto la casa mantenendo l'usufrutto si era insospettito nel non riuscire a contattarla da mesi.

Donna morta in casa a Como, la scoperta grazie ai vigili del fuoco

Quando i vigili del fuoco, allertati dai vicini, sono giunti alla casa per gli alberi pericolamenti, hanno fatto dare l'allarme, non riuscendo a contattare l'inquilina. Marinella Beretta sarebbe morta per cause naturali. I vicini pensavano si fosse trasferita per via della pandemia in una casa che aveva in Liguria.