Morte di Carmine Gallo, accertamenti nella sua abitazione. Disposta l'autopsia

Morte dell'ex superpoliziotto Carmine Gallo: la pm di turno, Giancarla Serafini, il medico legale e la polizia scientifica nella giornata di domenica 9 marzo sono stati nell'abitazione di Garbagnate Milanese dove viveva il 67, morto, per quanto si e' saputo, a causa di un malore mentre era ai domiciliari nell'ambito dell'indagine sulla presunta rete di spionaggio all'ombra della societa' Equalize. Accertamenti che appaiono dovuti vista la caratura del personaggio e il suo ruolo nella struttura che avrebbe prodotto dossier illeciti di cui il poliziotto avrebbe rappresentato il vertice. E' stata disposta l'autopsia. Protagonista di tante indagini contro la criminalità, prima di incappare nelle vicende della società Equalize si era distinto in casi celebri come il sequestro Sgarella e l'omicidio Gucci.

