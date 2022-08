Morti da Covid nelle Rsa, archiviazione per il don Gnocchi di Milano

Indagine per epidemia colposa sulla gestione dell'emergenza all'istituto don Gnocchi di Milano: la Procura ha inviato alle 58 parti offese la richiesta di archiviazione.

L'Istituto Palazzolo-Don Gnocchi è stata una delle tante Rsa che nella primavera del 2020 sono state colpite dalla prima e gravissima ondata di contagi e morti da Covid. Ma i pm Michela Bordieri e Letizia Mocciaro, come riferisce Ansa, chiedono di non procedere nei confronti di quattro persone - dg, direttore sanitario, direttore dei servizi medici socio-sanitari e presidente della cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della struttura -, come gia' accaduto per l'inchiesta sul caso piu' noto, quello del Pio Albergo Trivulzio.

Don Gnocchi: non sono emersi profili di colpa

Ma se per il Pat il gip non ha archiviato e ha disposto un supplemento istruttorio, ora in corso, con l'associazione Felicita che rappresenta i familiari degli anziani morti che ha fatto istanza di una nuova perizia, per quanto riguarda il Don Gnocchi, secondo i pm dagli accertamenti non sono emersi profili di colpa e nella situazione in cui allora l'intero Paese si trovava, con una scarsa conoscenza del virus e la carenza di mascherine e di dispositivi di protezione individuale, sarebbe stato fatto tutto il possibile per evitare i contagi. Qualora venga presentata opposizione alla richiesta di archiviazione, entro settembre, il gip dovra' fissare udienza.