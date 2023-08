Morto davanti agli uffici Sky: venerdì l'autopsia

Fissata per venerdì l'autopsia sul corpo di Giovanni Sala, il 34enne originario di Palermo morto nella notte tra sabato e domenica dopo aver cercato di entrare negli uffici Sky di Milano. L'uomo è stato fermato dal vigilante a guardia dell'edificio, che lo ha immobilizzato a terra premendo un ginocchio sulla schiena. Il 34enne ha perso conoscenza ed è morto al San Raffaele. Il vigilante rischia di essere indagato per omicidio preterintenzionale, se si appurasse che il 34enne è morto per asfissia. Per ora l'ipotesi di reato è omicidio colposo.

Da una prima visione delle telecamere, riferisce il quotidiano Il Giorno, l'intervento della guardia sembrerebbe rispettare il protocollo. Sala era sotto effetto di alcol e cocaina: le immagini lo mostrano mentre vaga a torso nudo urlando frasi sconnesse, per poi dirigersi verso la sede Sky dove ha assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti delle due guardie presenti. Dopo l'immobilizzazione ed il malore, è stata la stessa guardia 46enne a tentare di rianimare Sala, mentre il collega chiamava i soccorsi.

Abituale frequentatore del vicino boschetto della droga a Rogoredo, Sala aveva precedenti per stalking, maltrattamenti e reati contro il patrimonio.