Morto in ospedale l'operaio rimasto incastrato in un ascensore

E' morto nel pomeriggio di giovedì 27 marzo all'ospedale Niguarda Federico Ricci, l'operaio di 30 anni rimasto gravemente ferito martedi' mattina durante un intervento di riparazione a un ascensore di un condominio a Carugate, in provincia di Milano. Il ragazzo, originario della provincia di Brescia, mentre si trovava all'interno del vano ascensore e' colpito alla testa da contrappeso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Era stato rianimato e trasportato con l'elisoccorso in pronto soccorso. Dopo 48 ore in terapia intensiva i medici hanno dichiarato il decesso.

