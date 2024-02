Multe notificate via App: il giudice di pace dà torto al Comune di Milano

Il giudice di pace di Milano ha bocciato il Comune sul recente sistema attraverso il quale vengono recapitate le multe attraverso l'app "Fascicolo del Cittadino" e non più tramite il foglietto incastrato nel tergicristallo. Commenta Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco della città: "L'Amministrazione di Centrosinistra, che detiene il record italiano di incassi derivanti da multe, oramai, fa acqua da tutte le parti! Non bastavano, infatti, i 5mila calendari della Polizia Locale con i giorni dei mesi dell'anno sbagliati e i 10mila verbali con conto corrente errato, ora si aggiunge anche la bocciatura, da parte della Magistratura ordinaria, del sistema attraverso il quale vengono recapitate agli automobilisti le infrazioni".