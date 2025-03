Multe stradali a Milano: quanto ha incassato il Comune negli anni

Nel 2024 il Comune di Milano ha incassato dalle multe stradali oltre 204 milioni di euro, con un incremento del 38% rispetto al 2023. I risultati sono stati riportati da Facile.it, in base a dati forniti dal Siope, il sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici. La cifra pone il capoluogo lombardo al primo posto di questa speciale classifica.

Se il dato milanese spicca rispetto alle altre città italiane rispetto al 2024, questo è frutto di una strategia consolidata da Palazzo Marino. Già lo scorso novembre l’allora assessore alla Polizia Locale Marco Granelli ha annunciato in Commissione Bilancio e Sicurezza che per il 2025 sono previsti incassi da multe per 275 milioni di euro. Dovrebbero contribuire al raggiungimento del risultato alcuni provvedimenti che entreranno in vigore nel corso dell'anno: il pagamento dell’Area C anche nel weekend, l'introduzione della Ztl nel Quadrilatero, l'aumento degli incroci sorvegliati dai semafori T-Red. Ma le previsioni sono sempre tendenzialmente ottimistiche. Anche perchè difficile da ponderare è la quota di multe che non saranno effettivamente riscosse.

Da dove derivano gli incassi per le multe del Comune di Milano

La fotografia restituita da Granelli nel novembre 2024 ha raccontato di violazioni di Area B, Area C e sosta sul verde che rappresentano il 50% del totale delle entrate. Le soste irregolari sono il 28% delle multe: parcheggi non consentiti, suddivisi tra strisce gialle (17%) e posti per disabili o fermate dei bus (11%). Quindi, il 7% deriva dalle telecamere per rilevare il superamento dei limiti di velocità o il passaggio col rosso. Il 4% è frutto di controlli diretti per comportamenti come alta velocità, uso del telefono alla guida, lo stato d’ebbrezza, la sosta in doppia fila, sul marciapiedi o sugli attraversamenti pedonali e percorsi ciclabili. Ora Facile.it spiega che gli automobilisti più colpiti sono pendolari e visitatori occasionali.

Multe a Milano: così negli anni scorsi

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento progressivo e costante. Questi i dati relativi agli ultimi anni. Nel 2021 il Comune di Milano aveva incassato 102,6 milioni di euro, cresciuti a 151 milioni nel 2022. Quindi una leggera flessione nel 2023, con "soli" 147 milioni incassati. Ora il balzo a 204 milioni nel 2024. Andando più indietro nel tempo, nel 2020 gli incassi erano stati di appena 86,72 milioni di euro. Ma si trattava di un anno decisamente eccezionale, con la pandemia Covid. Per dare un riferimento antecedente, nel 2017 a consuntivo il Comune aveva segnato 160,2 milioni di euro di introiti, con un incremento del 2% rispetto al 2016. Il trend ripresosi dopo la "pausa forzata" causata dal Coronavirus vede dunque ora gli incassi superare anche gli anni precedenti il lockdown.

