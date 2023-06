Municipio 1, Berni Ferretti (FI): "Nuovo gruppo? Chiederò spiegazioni"

Municipio 1 di Milano, Berni Ferretti (FI): "Non sapevo nulla del nuovo gruppo, chiederò spiegazioni"

Dopo l'annuncio della ricostituzione del gruppo di Forza Italia nel Municipio 1 Berni Ferretti, consigliere municipale, dice la sua in merito a questa evoluzione politica. "Ho appreso che Federico Benassati, Stefania Ambrosini e Stefania Bonaccorsi hanno costituito il gruppo "Forza Italia/Presidente" nel Municipio 1 a Milano. Io sono capogruppo del gruppo Misto/Forza Italia proprio nel Municipio 1 e sono stato nominato, dal commissario regionale Alessandro Sorte, Presidente della Consulta degli amministratori locali di Forza Italia. Di questo gruppo, però, non ne sapevo nulla nonostante i miei colleghi consiglieri abbiano da tempo i miei contatti. Chiederò notizie al commissario regionale per vedere se ne sa di più. Di sicuro non mi sembra sia questo il modo di onorare la memoria del Presidente Silvio Berlusconi fresco di sepoltura. Specialmente in una Milano che ha sempre più bisogno di una alternativa seria di centrodestra a una maggioranza di centrosinistra che a Palazzo Marino fa fatica anche ad assicurare il numero legale"