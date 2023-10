Municipio 1 di Milano chiuso ai non residenti, Sala: "Mai con me sindaco"

Il documento approvato dal Municipio 1 che chiede al Comune di vietare l'ingresso in area C alle auto dei non residenti "non é sul tavolo e non sarà sul tavolo, io capisco che tutte le opinioni sono lecite ma faccio due osservazioni. La prima è che finché ci sarò io come sindaco una cosa del genere non si farà. Inoltre dico anche alla mia parte politica di stare un po’ attenta perché il consenso va conquistato cercando di parlare a tutti non solamente portando sempre le nostre opinioni personali": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia dell'aeronautica in piazza Duomo, interpellato sul documento approvato in consiglio di Municipio 1, guidato dal centrosinistra.

L'ammonimento di Sala al centrosinistra: "Capire cosa vogliono i cittadini"

"Io non vorrei mai essere il più intelligente dei perdenti, non c’è gusto e si lascia il Paese in mano agli altri - ha proseguito -. Bisogna capire che una città del genere va solamente guidata con equilibrio ovviamente senza negare quelle che sono le ragioni che ci fanno sentire persone di sinistra o di centrosinistra. Però bisogna stare molto attenti, mancano tre anni alle elezioni che è un periodo lunghissimo" e "bisogna prepararsi e capire cosa vogliono i cittadini perché Milano è una città sempre molto equilibrata, un po’ anche conservatrice, ma se si fanno le cose nel modo giusto la si guida anche a tante innovazioni che non erano immaginabili".