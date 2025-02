Muore colpito da un bullone in un'azienda agricola della Bergamasca

Colpito da un bullone mentre lavorava all'interno di una azienda agricola di Valbrembo, nella Bergamasca: è morto così un 45enne. L'incidente poco prima delle 17 di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118, ma per il 45enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche vigili del fuoco e carabinieri, oltre ai tecnici dell'Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.

