Nahum: "Sta diventando pericoloso essere ebrei in Italia"

"Sta diventando pericoloso essere ebrei in Italia, il 25 aprile ci sono stati dei pestaggi alla brigata ebraica, non si puo' andare nelle universita', il caso anche di David Parenzo lo dimostra, a parlare della situazione mediorientale ed avere una visione diversa che non ti fanno parlare, in quanto ebreo". Lo ha detto Daniele Nahum, consigliere comunale a Milano e candidato per Azione alle prossime elezioni Europee, a 24 Mattino su Radio 24. "Io per questo domenica a Milano ho indetto una manifestazione contro l'antisemitismo che sta avendo le adesioni di tutte le forze politiche cittadine - ha aggiunto -. Io mi chiedo ma come mai non ci sono boicottaggi nei confronti dell'universita' iraniane? L'Iran nel 2022 ha mandato a morte 853 persone e li' gli accordi universitari vanno tutti bene. Dopodiche' si vogliono colpire le universita' israeliane che sono la parte piu' progressista di quel Paese. Ricordiamo che Israele, con tutti i difetti che ha e lo si puo' criticare anche per la condotta sulla guerra ma e' un Paese democratico dove il 22% della popolazione e' araba-israeliana che gode di tutti i diritti civili e politici. Si fa tutto questo diciamocelo, perche' riguarda gli ebrei".

Nahum: "Oggi Milano è piena di scritte contro gli ebrei"

"Sentendo durante le manifestazioni pro Palestina gridare in arabo 'morte agli ebrei' ha risvegliato dei fantasmi del passato. Io - continua - in 41 anni di eta' non ho mai percepito l'antisemitismo, oggi Milano e' piena di scritte contro gli ebrei". E "piu' del pericolo fascista in Italia c'e' un pericolo di antisemitismo, si sta sottovalutando il problema. Oggi essere un ebreo in Italia e' pericoloso ed il clima e' peggiore rispetto al 1982 quando ci scappo' il morto, quindi attenzione perche' cosi' al morto ci si arrivera'"