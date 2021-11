Natale in zona gialla in tutta Italia? Bertolaso: "Non lo escludo"

Un Natale in zona gialla per tutta l'Italia? Non lo esclude Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, ospite del programma '105 Kaos' in onda su Radio 105: "Alcune regioni diventeranno gialle perche' stanno superando i limiti che sono stati individuati non solo dal Governo, ma in collaborazione con le regioni. Quindi non si puo' escludere che magari prima di Natale tutta Italia sia diventata gialla". "Ma rispetto alla situazione dell'anno scorso - ha aggiunto Bertolaso - ci sara' da essere soddisfatti perche' significa che avremo contenuto le situazioni peggiori, contenuto il numero di ricoveri in ospedale, in rianimazione e ridotto di molto il numero dei decessi". "Secondo me il Natale, chi e' vaccinato, lo passera' piu' tranquillamente degli altri".

"Vaccino ai bambini e richiamo per gli insegnanti"

Bertolaso si è detto inoltre "molto favorevole al vaccino ai bambini. Stiamo gia' organizzando in Lombardia per cominciare a vaccinare i bambini appena il governo ci dara' la luce verde". "Ma segnalo - ha aggiunto l'ex capo della Protezione civile - che un problema che c'e' e che non e' stato affrontato nel dettaglio nelle settimane passate, sebbene fosse stato segnalato con insistenza, e' quello degli insegnanti. Gli insegnanti sono stati vaccinati tra le prime categorie e a mio modestissimo avviso avremmo dovuto procedere con la terza dose con tutti gli insegnanti lo scorso mese di settembre, di ottobre. Oggi e' un po' tardi. Oggi stiamo vaccinando secondo categorie di eta', ma ci sono sfuggiti tutti gli insegnanti con meno di 40 anni che non sono pochi".

Secondo Bertolaso, "e' stato un piccolo problema che ha senz'altro alimentato i numeri della diffusione del contagio in ambito scolastico. E poi i bambini non essendo stati vaccinati e' sicuro che tra di loro qualcuno l'avra' trasmesso. Noi non dobbiamo vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni per proteggere i piu' grandi, ma perche' dobbiamo proteggere loro, perche' chi dice che questi bambini non si ammalano dice una grossa fesseria. Basta fare un giro nei pronto soccorso pediatrici, nei reparti di pediatria, per capire che anche i bambini si ammalano di covid".