Naufragio nel lago, il comandante indagato per naufragio e omicidio

Claudio Carminati, il comandante della barca affondata nel lago Maggiore, e' indagato dalla Procura di Busto Arsizio per naufragio colposo e omicidio colposo. Nell'incidente sono morte quattro persone tra cui sua moglie, la cittadina russa Anja Bozhkova.

Naufragio sul lago, al vaglio le comunicazioni di allerta meteo e le condizioni della barca

In giornata la Procura aveva acquisito tutta la documentazione relativa alla "Goduria", la barca turistica affondata, causando la morte di quattro persone, tra cui due appartenenti all'intelligence italiana e uno a quella israeliana, oltre alla compagna dello skipper. Al vaglio degli inquirenti, ha ricostruito Ansa, ci sono i documenti di immatricolazione della barca, tra cui il pescaggio dello scafo, la portabilità massima, eventuali lavori di ampliamento o ammodernamento e tutte le caratteristiche tecnico-legali utili a comprendere se fosse o meno tutto in ordine. Non solo, saranno anche vagliate le comunicazioni di allerta meteo divulgate nelle ore precedenti la tempesta che ha travolto l'imbarcazione e le decisioni prese dallo skipper.

Naufragio sul lago maggiore, attesa per le autopsie ed il recupero del relitto

Ad arricchire il fascicolo ci saranno anche le autopsie sui corpi di Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, entrambi 007 italiani, Shimoni Erez, ex appartenente alle forze di sicurezza israeliane e Anya Bozhkova. Le operazioni di recupero del relitto, inabissatosi a 16 metri di profondità, non sono ancora terminate. L'esame di quest'ultimo sarà fondamentale per la direzione delle indagini. Tra i venti sopravvissuti medicati e subito dimessi negli ospedali della provincia di Varese, anche numerosi cittadini israeliani. L'israeliano annegato, si è appreso oggi, "era stato nel Mossad".

Lo scenario del naufragio: esponenti dell'intelligence italiana e israeliana sulla barca

E proprio i contorni della vicenda e le identità delle vittime del naufragio stanno facendo molto discutere. "Siamo diventati il crocevia dello spionaggio internazionale?". Su questo si sono interrogati con un certo stupore nella giunta di oggi il sindaco di Sesto Calende, Giovanni Buzzi, il suo vice Edoardo Favaron e gli assessori. L'interesse dei magistrati e dei carabinieri di Busto Arsizio pero' sembra essere focalizzato solo a capire come e perche' sia affondata la 'Goduria'. "Il resto non e' affar nostro" fanno sapere all'AGI gli investigatori sottolineando che nel loro orizzonte ci sono solo accertamenti su quelli che possono essere eventuali reati. Qualcuno ammette pero' che lo scenario e' "peculiare". "Il resto" e' che l'equipaggio era formato tutto da esponenti delle intelligence israeliana, in maggioranza, oltre una decina, e italiana, a parte Anja Bozhkova, cittadina russa, e suo marito, il comandante Claudio Carminati.