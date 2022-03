Nelle valli del Bresciano ci sono sempre più orsi

Orsi e lupi: è record di segnalazioni nel territorio bresciano. Lo riporta il Giornale di Brescia.

Per quanto riguarda gli orsi, da febbraio a novembre 2021 la Polizia provinciale ha registrato 64 avvistamenti. Molte le segnalazioni anche da Valsabbia, alto Garda e Valtrompia: non solo quindi le montagne della Valcamonica interessate al fenomeno.

Orsi nel Bresciano: esemplari che giungono dal Trentino

Si tratta di esemplari che giungono dal Trentino e che hanno ampliato il loro raggio d'azione. Sono infatti solo cinque gli orsi nativi bresciani: M74 e M76 (maschi di due anni), M55 e M54 (maschi di quattro anni), ai quali si aggiunge la femmina con cucciolo filmata il 22 agosto al Lago di Bos in Valsaviore.

Nel Bresciano anche uno scontro tra un orso e un'auto

Nel 2021 si sono registrati avvicinamenti ai centri abitati: un orso ha corso lungo la provinciale a Cimbergo a metà settembre. Due apiari sono stati danneggiati nella zona del Gaver, così come in Valsabbia. C'è stata anche una collissione tra un'automobile ed un orso. Era il 5 settembre, lungo la statale del Caffaro a Idro. L'orso è sbucato dal bosco e ha impattato contro un'auto, Per fortuna nessuno si è fatto male.

