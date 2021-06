Milano, Nespresso lancia temporary store con Chiara Ferragni



Nell'ambito della collaborazione globale di Nespresso con Chiara Ferragni, apre oggi in Piazza del Carmine a Milano il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Cafe', che restera' aperto fino al 18 luglio 2021, tutti i giorni dalle 10.30 alle 24.



Il concept e' studiato per riunire, in tutta sicurezza, le persone davanti a un caffe' in un ambiente che unisce il design di Nespresso e il mondo di Chiara Ferragni, riflettendo lo spirito della collaborazione e della Limited Edition Nespresso X Chiara Ferragni. "Abbiamo scelto di lavorare con Chiara perche' e' una pioniera come imprenditrice e ha aperto la strada a molti imprenditrici ed imprenditori digitali dopo di lei, come Nespresso ai suoi inizi, rivoluzionando il modo in cui le persone apprezzano il caffe' e la cultura del caffe'", ha detto Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana, sottolineando che "il valore aggiunto che siamo convinti Chiara portera' e' legato anche ai valori positivi che condivide con Nespresso e che ci auguriamo possa trasmettere anche alle nuove generazioni che Chiara e' in grado di raggiungere con trasparenza e semplicita'".



Dopo tanti mesi, "e' incredibile vedere questo luogo prendere vita", ha detto Chiara Ferragni, raccontando che "al Nespresso x Chiara Ferragni Cafe' abbiamo voluto creare un'atmosfera rilassata e di gioia per i milanesi o per chi torna a scoprire la citta'. Spero possa essere un luogo di condivisione dei prodotti Nespresso ma anche di alcuni momenti di gioia per i miei follower'.

