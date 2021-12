Next Mobility Exhibition: in Fiera la mobilità del futuro

Si chiamerà Next Mobility Exhibition (NME) il primoappuntamento biennale dedicato alla mobilità del futuro che si svolgerà a Fiera Milano(Rho) dal 12 al 14 ottobre 2022. Il nuovo salone, realizzato da Fiera Milano, avràcome partner AGENS (Agenzie Confederale dei Trasporti e dei Servizi), ANAV(Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) e ASSTRA (AssociazioneTrasporti).

Mobilità, sfida per l'Italia e l'Europa

La mobilità delle persone rappresenta una delle sfide, e al tempo stesso delleopportunità, principali per l’Italia e l’Europa intera. L’obiettivo della CommissioneEuropea, e previsto dal Green Deal, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050(e la diminuzione dell’impatto del 55% entro il 2030), passa inevitabilmente attraversola riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti. Questo sarà possibile grazie, inprimo luogo, al rafforzamento del trasporto pubblico e del trasporto collettivo più ingenerale in quanto la vera sfida di sostenibilità e di transizione ecologica èrappresentata dal trasferimento di significative quote modali dalla mobilità privata aquella collettiva e intermodale. Fondamentale in questo senso la realizzazionedell’obiettivo previsto dal PNRR di trasferire verso il trasporto pubblico locale il 10%della mobilità privata motorizzata, di per sé in grado di ridurre in maniera significatival’impronta ambientale del trasporto. Un ulteriore contributo, anche in termini di qualitàed efficacia del servizio, deriverebbe dal rinnovo del parco autobus pre-Euro 5 consoluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale (alimentazione elettrica, ibrido,metano, motorizzazioni di ultima generazione o ad idrogeno).

Innovazione, digitalizzazione, tecnologia

In questo quadro,l’innovazione, la digitalizzazione e la tecnologia si presentano come i fattori chiaveabilitanti per sviluppare e promuovere un nuovo modello di mobilità smart, integratae sostenibile che ben si inquadra nel processo di transizione di ecologica edenergetica avviato dal PNRR. Anche nell’agenda politica italiana, infatti, le soluzioniinnovative per lo sviluppo di un Sistema di Mobilità Sostenibile sono di assolutaimportanza. Il PNRR ha appunto destinato 2,42 miliardi di euro per il rinnovo dei mezzidel Trasporto Pubblico Locale, ai quali si aggiungono ulteriori 600 milioni di europrevisti dal Fondo Complementare fino al 2026.

Un appuntamento internazionale per l'Italia

“Vogliamo dare vita in Italia ad un appuntamento internazionale che affronti il temadella mobilità in chiave allargata, organica e di sviluppo sostenibile”, dichiara Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Iltrasporto pubblico e collettivo con autobus rappresenta, solo in Italia, un mercato chevale complessivamente 12,4 miliardi di euro all’anno. L’obiettivo sarà quello di crearenuove opportunità di incontro per contribuire a rilanciare a livello nazionale einternazionale la filiera italiana della mobilità, favorendo lo sviluppo di una leadershipindustriale nel comparto della mobilità sostenibile traguardando l’importante processo di transizione ecologica in corso. NME diventerà l’evento di punta in Europa sulla Mobilità delle Persone a 360° grazie anche alla sua posizione geografica. La città diMilano, infatti, rappresenta il luogo adatto per organizzare e dar vita a un evento ditale portata oltre che possedere tutte le carte in regola per posizionarsi al centro di undibattito ad ampio respiro internazionale sul tema della mobilità”.

Traino per un nuovo sviluppo del settore

“L’integrazione tra aziende e tra diversi sistemi di trasporto sarà il traino per un nuovosviluppo del settore”, dichiara Arrigo Giana, Presidente di Agens. “E questo cambio di modello, questo diverso approccio, sarà da stimolo per cercare di dare al Paese unnuovo tessuto di imprese in grado di puntare sull’innovazione, sulla sostenibilità e dicompetere con i grandi competitor europei e mondiali”. “Le sfide che abbiamo di fronte-prosegue Giana, sono globali e su più terreni: ambientale, digitale e qualitativo. Alnostro settore occorre un cambio di passo, una nuova struttura industriale al serviziodel Paese. In questo senso, la cornice e la risonanza di Fiera Milano, rappresentanoil luogo migliore per avviare questo percorso”.

Autobus, un mezzo di trasporto sostenibile a 360 gradi

“L’autobus rappresenta in sé una modalità di trasporto delle persone sostenibile a360°”, dichiara Giuseppe Francesco Vinella, Presidente di ANAV. “Considerata lacapienza e i coefficienti medi di riempimento, l’autobus è un mezzo di trasporto conbasse emissioni nocive per passeggero, è in grado di sostituire fino a 30 autovetture,con conseguenti benefici in termini ambientali e di occupazione di spazi, èestremamente sicuro, registrando tassi di incidentalità simili a quelli del treno ed èinclusivo dal punto di vista sociale, vista la sua intrinseca economicità. Si tratta ora dicogliere tutte le nuove sfide che attendono il settore nel suo complesso e Next Mobility Exhibition costituisce sicuramente un’occasione fondamentale per la crescitadell’intero sistema della mobilità collettiva”.

Un momento unico per arricchire il panorama con una nuova piattaforma

“Abbiamo accolto con favore la proposta di realizzare a Milano un Salone dedicatoalla Mobilità Collettiva del Futuro perché questo è un momento unico per arricchire ilpanorama di una nuova piattaforma di incontro, confronto e scambio, capace dirafforzare il mercato nazionale della mobilità” dichiara Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA. “Il Paese, con il PNRR, ha appena avviato un profondo processo ditrasformazione che richiede enormi sforzi collettivi per gettare le basi del prossimofuturo. In questo contesto evolutivo il trasporto pubblico locale può e deve apportarela propria forza economica e stimolare le migliori capacità imprenditoriali e leintelligenze provenienti da Università e Centri di Ricerca. ASSTRA partecipa quindiall’iniziativa in continuità rispetto alla propria offerta convegnistica, rafforzando ilproprio ruolo di interprete dei nuovi trend, in un mondo in forte accelerazione. Vienecosì ampliato il ventaglio di opportunità di partecipazione a fiere, internazionali enazionali, volte a promuovere l’industria della mobilità in tutte le sue articolazioni esostenerne la crescita in Italia e all’Estero”.

LEGGI ANCHE: GLI INTERSCAMBI DA BRIVIDO DELLA METRO DI MILANO