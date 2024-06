Nhood trionfa ai CNCC Italy Awards 2024

Nhood Services Italy (“Nhood”), società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, si distingue con dieci Certificate of Merit nell’edizione 2024 dei CNCC Italy Awards, il contest organizzato ogni anno dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (“CNCC”) che intende premiare il valore aggiunto di tutte le attività, le campagne, le strategie e i servizi resi alla clientela per sottolinearne l’eccellenza .Con il motto “Let’s Create Value Together”, Nhood ha candidato numerosi progetti realizzati lo scorso anno all’interno dei suoi asset in gestione, quelli più rappresentativi delle competenze d’eccellenza che Nhood offre ai suoi clienti in ambito di Property Management, Placemaking, ESG, Engagement Activation, Social Responsibility e Social Communication, a cui si aggiungono le iniziative di animazione frutto delle relazioni con i territori sviluppate dai Centri e dai team di direzione.

CNCC Italy Awards: i 10 premi assegnati a Nhood

Nhood è stata premiata per le seguenti iniziative: “Grand Opening” a Merlata Bloom Milano e a ToDream nella categoria GrandOpening/Expansion/Refurbishment; “Merlata Bloom Milano: il Brand che unisce Arte e senso di Comunità” per l’impegno che il lifestyle center ha dimostrato nella categoria Brand Awareness and Positioning; “Dall’ascolto del territorio, il nuovo sportello ASL” al CC Porte dello Jonio e “Vulcani nelMondo” al CC Neapolis nella categoria Corporate Social Responsibility; “Ambassador Strategy” al CC Porte di Catania e “Il Direttore risponde” al CC Porte dello Jonio nella categoria Social Communication & Social Channels Management; “Spazio ai Sogni” al CC Fanocenter, “We Planet” al CC Rescaldina e “Un Mare d’Aria” nei Centri Gallerie Sardegna (I Fenicotteri, Olbia Mare, Porte di Sassari) hanno fatto l’en plein nellacategoria Footfall/Sales/Engagement Activation.

Nhood: "Lavoro di sinergia è la nostra strategia vincente"

Nel ritirare i premi, Nhood ha dichiarato: «Ricevere ai CNCC Italy Awards 2024 questi riconoscimenti dimostra come il nostro modo di operare in stretta sinergia con le proprietà, i tenant, i visitatori e i territori dove sono collocati i nostri asset sia la chiave per trasformarli tutto l’anno in luoghi di vita e di socialità condivisa. Una strategia vincente per stare sul mercato e soddisfare i milioni di visitatori che dal nord al sud del Paese ogni giorno entrano nei Centri da noi gestiti». I riconoscimenti - che sono stati conferiti nel corso della cerimonia che si è tenuta a Milano presso lasuggestiva Villa Necchi Campiglio alla presenza di Roberto Zoia, presidente di CNCC, dei principali stakeholder che operano nel comparto retail real estate e di tutti i Nhooders che hanno contribuitoalla realizzazione dei progetti – confermano la miglior gestione della società e la capacità di offrire servizi a 360° a tutto il settore immobiliare, a partire da landlord e tenant con cui Nhood lavora fianco a fianco ogni giorno, fino alla clientela che frequenta i suoi spazi, mettendo sempre le persone al centro.

Di seguito i dettagli sui progetti di Nhood premiati ai CNCC Italy Awards 2024

“GRAND OPENING” - Merlata Bloom Milano e ToDream. Categoria: Grand Opening/Expansion/Refurbishment

Nel 2023 Nhood è stata la sola società real estate in Italia a gestire le aperture di due dei principali Mall sul territorio italiano: Merlata Bloom Milano a Milano e ToDream a Torino. Le due realtà, diventate fin da subito eccellenze per la loro proposta innovativa, hanno rivoluzionato il comparto in termini di concept, tenant mix e proposta di rigenerazione urbana, il primo come Lifestyle Center, il secondo come vero eproprio Urban District. Per entrambi, Nhood ha gestito le grandi aperture al pubblico, costruendo una narrazione creativa, multicanale, fisica e digitale. A Torino, Nhood ha valorizzato il fatto che il grande progetto di riqualificazione urbana di To Dream abbia “restituito” alla cittadinanza gli oltre 270.000 mq dell’ex area industriale Michelin dando vita a un Urban District: un concetto inedito di integrazione tra shopping, leisure, servizi, uffici e accoglienza che è stato festeggiato con una quattro giorni di divertimento, ricca di spettacoli e intrattenimento tra i viali di To Dream, supportata da un influencer program ideato per dare eco all’evento sui social. Per l’opening di Merlata Bloom Milano, invece, Nhood ha coinvolto un ampio ventaglio di figure di spicco: dalle istituzioni (Comune e Regione) a rinomati artisti leader nell’intrattenimento che hanno animato tre giornate di festeggiamenti. Questa coralità di esperienze, il cui impatto sul pubblico è stato potenziato grazie all’utilizzo delle tecnologie più innovative, ha messo in luce l’anima del Lifestyle Center: un luogo di socialità nato all’insegna della sostenibilità. Le due aperture hanno generato un flusso di oltre 350mila visitatori nei soli primi cinque giorni, confermando l’expertise di Nhood nella costruzione di spazi di vita inclusivi, attrattivi e dedicati a tutta la cittadinanza .Le aperture hanno generato una grande copertura mediatica: i due opening hanno complessivamenteavuto un’eco di circa 1.200 articoli pubblicati sulla stampa nazionale e internazionale.

“IL BRAND CHE UNISCE ARTE E SENSO DI COMUNITÀ” - Merlata Bloom Milano. Categoria: Brand Awareness And Positioning

Per Merlata Bloom Milano Nhood ha costruito una brand identity ben definita e riconoscibile: un percorso di posizionamento a cui la società ha dato avvio due anni prima del giorno del grand opening, organizzando per la cittadinanza a una serie di attività collegate al cantiere del Lifestyle Center – dalla partecipazione all’edizione 2022 di Open House e ai Super Bloom Creativity Lab, fino al contest musicaleMilano Music Bloom a ridosso dell’opening –, che hanno progressivamente avvicinato la community al progetto. Culmine del percorso, la campagna di Fabio Bonocore per Merlata Bloom Milano: l’artista dal calibro internazionale ha sintetizzato attraverso i codici iconici della sua illustrazione tutti i principali e più significativi caratteri del Mall. Il progetto di cura e costruzione dell’identità del Centro è stato portato avanti nei mesi successivi all’apertura, per proseguire con il consolidamento dell’immagine di Merlata Bloom Milano e con la fidelizzazione della community. Grazie al lavoro di Nhood, ben prima della grande apertura sono state coinvolte centinaia persone, in un’ottica di inclusione e condivisione che guida tuttol’operato della Società.

“ASL INFOPOINT” - Centro Commerciale Porte dello Jonio. Categoria: Corporate Social Responsibility

A fine 2023 a Porte dello Jonio, l’Asl Taranto ha inaugurato un Info Point nella galleria del Centro Commerciale gestito da Nhood: il primo Info Point Asl mai nato all’interno di un Mall. Le 50 visite al giorno registrate in media nell’hub, frutto della consolidata sinergia tra Nhood e l’entepubblico territoriale di Taranto, hanno fatto da cartina tornasole dell’esigenza della comunità locale di avere un luogo facilmente raggiungibile che eroghi informazioni sanitarie di primo livello al di fuori del perimetro istituzionale, un bisogno a cui Nhood ha risposto offrendo parte dei propri spazi. Il progetto conferma la natura del Centro Porte dello Jonio di vero e proprio luogo di vita, allineato ai principi ESG che guidano la gestione di tutti gli asset in portfolio Nhood, dove la componente di Valore Sociale “S” trova la sua massima espressione.

“AMBASSADOR STRATEGY” - Centro Commerciale Porte di Catania. Categoria: Social Communication & Social Channels Management

Nhood ha supportato il Centro Commerciale Porte di Catania nel coinvolgimento e nella fidelizzazione della comunità locale attraverso l’ideazione di una campagna di influencer engagement e di comunicazione, nata dell’expertise della Società nella comunicazione on-brand. Il progetto ha generato una comunità virtuale divenuta parte vitale dell’identità rinnovata del Centro, promuovendo un senso diappartenenza e ingaggio tra i suoi membri che hanno generato un totale di 80.000 interazioni e oltre 1.300.000 impressioni relative al materiale realizzato e diffuso. La campagna ha valorizzato gli influencer locali, i testimonial più “vicini” al territorio, e dunque autorevoli, che hanno interagito con il pubblico invari modi e sfruttando diversi canali: dal recruiting online tramite piattaforma, al grande evento fisico perla selezione dei migliori talent, alla gestione dei contenuti online fino alla partecipazione attiva degli Ambassador allo spot TV del Centro.

“SPAZIO AI SOGNI” - Centro Commerciale Fanocenter. Categoria: Footfall/Sales/Engagement Activation

Durante la Settimana Mondiale dello Spazio, ad ottobre dello scorso anno, il progetto “Spazio ai Sogni” ha trasformato il Centro Commerciale Fanocenter in un palcoscenico celeste e ha offerto alla comunità un’esperienza di edutainment fatta di incontri, mostre e laboratori, con la speciale partecipazione di Paolo Nespoli, ex astronauta e motivational speaker. Il successo del progetto tra la cittadinanza del luogo, dimostrato dalle oltre 300 visite guidate e dai 300 laboratori organizzati nel corso dell’attività, ha generato un aumento del footfall del 9% rispetto alla media registrata nel Centro: un successo dettato dal progressivo affermarsi di un nuovo modello di Centro Commerciale, concepito come spazio da vivere, ricco di occasioni di svago e di arricchimento culturale per il territorio.

“IL DIRETTORE RISPONDE” - Centro Commerciale Porte dello Jonio. Categoria: Social Communication & Social Channel Management

In epoca di intelligenza artificiale e di servizi di customer care automatizzati e impersonali, il Centro Commerciale Porte dello Jonio di Taranto, da sempre attento alla relazione con la comunità, ha creato una rubrica social per rendere il rapporto con i visitatori diretto e autentico. Attraverso la registrazione ela pubblicazione di video-messaggi, lo Shopping Center Manager Mauro Tatulli ha instaurato un dialogo con la fanbase dell’asset fornendo informazioni, supporto e assistenza, ed esprimendo il proprio puntodi vista su temi particolarmente sentiti o spinosi. Il progetto ha coinvolto gli utenti al punto da portare moltissime interazioni con i profili, percepiti come luoghi inclusivi, di scambio, in cui l'attenzione è stata personalizzata e ha accorciato le distanze. La rubrica ha generato un forte engagement: +1.781 followersu Instagram e +1.653 fan su Facebook in 11 mesi. Le interazioni con la pagina sono aumentate, con un +15% nei commenti ai post. Con questi dati il progetto, denominato “Il Direttore Risponde", non è stato solo una rubrica, ma si è proposto come un vero e proprio strumento di dialogo e ascolto che ha permesso al Centro di affrontare temi delicati, offrire supporto e assistenza personalizzati, costruire legami di fiducia con i propri visitatori.

“WE PLANET” - Centro Commerciale Rescaldina. Categoria: Footfall/Sales/Engagement activation

Sensibilizzare sul tema del riciclo e sul riutilizzo della plastica coinvolgendo i residenti; incrementare il fatturato dei tenant e creare passaparola online: questi sono gli obiettivi del progetto “We Planet” realizzato da Nhood per il Centro Commerciale Rescaldina. Dal 7 al 22 ottobre 2023, la Galleria del Centro ha ospitato 18 Globi in plastica riciclata, realizzati da artisti e designer internazionali, ispirati agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Ogni Globo è stato reso “messaggero” dei più significativi obiettivi dettati dall’Agenda dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: dall’ambiente urbano alla vita sulla terra e sott’acqua; dalle migrazioni dei popoli all’energia pulita e accessibile; dalla fame zero all’economia circolare, dalla ricerca e la scienza alla salute dell’umanità. Una grande opportunità offerta da Nhood ai visitatori per approfondire questi argomenti e comprendere il ruolo cruciale checiascuno di noi gioca nel plasmare un futuro migliore per il pianeta. “We Planet” è stato un successo: +4% di store traffic rispetto allo stesso periodo nel 2022, +14,9% di fatturato rispetto allo stesso periodonel 2019 (pre-covid), 324.851 impression sui social e 2.446 click sulla campagna adv. Con questa iniziativa, Nhood ha rinnovato e rilanciato il suo approccio a triplo impatto positivo (People, Planet, Profit) promuovendo i temi dell’ambiente, del green e del riciclo.

“UN MARE D’ARIA” - Centri Commerciali I Fenicotteri, Olbia Mare e Porte di Sassari. Categoria: Footfall / Sales / Engagement Activation

“Un mare d'aria" è la prima mostra di Inflatable Art mai realizzata in Sardegna e in un CentroCommerciale italiano. È stata ideata come mostra itinerante in esclusiva per i tre Centri Commerciali che Nhood gestisce nell’isola: a Olbia Mare durante il mese di agosto, presso I Fenicotteri a settembre, per concludersi in ottobre a Porte di Sassari. Un progetto nato con gli obiettivi di incrementare store traffice fatturato dei tenant, creare buzz sui social, qualificare il posizionamento dei Centri sardi del portafoglio Nhood come first mover e sensibilizzare i visitatori sul tema della sostenibilità ambientale e sociale. Le Gallerie sono state trasformate in spettacolari acquari d’aria dove decine di gigantesche creature marine volavano, sospese sulle teste dei visitatori. Un grande successo sotto tutti i punti di vista: rispetto al 2022 nello stesso periodo, per i 3 Centri sono stati registrati +5,8% di store traffic, +5% di fatturato, +280% diengagement rate, più di 1.100.000 di impression totali, più di 100.000 views totali dei reel dedicati alle mostre e più di 100 contenuti UGC pubblicati dagli utenti. I Centri Nhood Sardegna, ancora una volta, hanno dunque portato al proprio pubblico qualcosa di nuovo e mai visto prima, diventando luoghi dicultura, di valori e di intrattenimento.

“VULCANI NEL MONDO” - Centro Commerciale Neapolis. Categoria: Corporate Social Responsibility

“Vulcani nel mondo” è stato realizzato da Nhood al Centro Commerciale Neapolis dal 4 al 19 novembre con l'obiettivo di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, capaci di prendere decisioni collettive in maniera critica e appropriata alle situazioni reali, incentivando il coinvolgimento della scuola nellaformazione scientifica. Il progetto ha previsto un percorso itinerante alla scoperta del mondo dei vulcani: all’interno del Centro Commerciale è stata allestita una mostra con modelli in 3D di undici vulcani, teche informative e totem TV con approfondimenti sul tema. Nello specifico, il percorso è stato strutturato incinque aree tematiche: area accoglienza e realtà virtuale, area vulcani dal mondo, area rocce vulcaniche, area vulcani della Regione Campania e un’area dedicata al concorso “VULCANI NEL MONDO - GIOCA& VINCI” che ha gratificato tutti i clienti con premi instant win e le scuole del territorio aderenti con buoni per l’acquisto di materiale didattico e biglietti per il Museo di Mineralogia. “Vulcani nel Mondo” ha raggiunto importanti risultati in termini di coinvolgimento di Istituzioni e Associazioni, ma soprattutto dI famiglie. Di seguito alcuni numeri significativi: circa 1120 alunni sono stati coinvolti nelle visite guidate mattutine, 9 Istituti comprensivi, 3.900 giocate al concorso. Inoltre, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il Centro ha registrato un incremento del 7,9% nelle visite, del12,9% nel fatturato e del 5,14% nell’engagement rate.

“SPAZIO APERTO” - Centro Commerciale Rescaldina. Categoria: ESG

Nel 2023, Nhood ha dato avvio all’iniziativa di “Spazio Aperto”, un progetto volto a fornire nuova linfa agli 11.000 mq di spazio all’interno del Centro Commerciale Rescaldina rimasti liberi nel 2019, inseguito all’uscita di Auchan dal mercato italiano. Il progetto ha visto il coinvolgimento degli utenti che frequentano abitualmente il Centro, in aggiunta a 49 Associazioni del Territorio, 9 Amministrazioni Comunali e 29 Associazioni di Categoria, con l’obiettivo di ridefinire la destinazione d’uso degli spazi secondo i desiderata e le necessità del territorio. Dopo mesi di dialogo e confronto, martedì 21 novembre 2023 Nhood ha scelto di aprire le porte dello spazio a circa 100 persone per una sera, con l’obiettivo di dare concretezza agli scambi in corso. Con oltre 300 opinioni raccolte tra i visitatori del Centro e 55 proposte progettuali ricevute, attraverso il progetto “Spazio Aperto” Nhood ha dimostrato come il coinvolgimento attivo degli stakeholder sia un tassello fondamentale per arricchire e vivificare il tessuto sociale ed economico di un’area.