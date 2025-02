Noi Moderati in piazza contro le “baby-gang”, Gelmini: “Milano deve reagire”

Milano – Dopo la sparatoria in piazza Gambara e la rapina del branco con accoltellamento di un giovane davanti al centro commerciale Merlata Bloom Milano è tornata in emergenza sicurezza. Anche per questo Noi Moderati, da domani, organizza decine di gazebo in città con una petizione da sottoscrivere. “Per la città di Milano la sicurezza deve essere una priorità, non uno slogan. Alla luce di recenti fatti di cronaca, Noi Moderati lancia una petizione popolare sul tema della sicurezza, a partire dal contrasto al fenomeno delle cosiddette “baby-gang”. La raccolta firme prenderà il via domani sabato 22 febbraio, alle ore 11.30, in piazza Cordusio, in occasione del lancio della campagna di tesseramento prevista nel weekend con gazebo in tutta Italia.

Gelmini: "Milano deve reagire a questo clima violento"

Saranno presenti il deputato e Coordinatore regionale, Alessandro Colucci, la senatrice Mariastella Gelmini, la Consigliera comunale Mariangela Padalino e alcuni consiglieri di Municipio. Milano è al centro di numerosi fatti di cronaca nera, a partire dalle aggressioni delle “baby-gang”, per arrivare allo strapotere della malavita organizzata. “Milano può e deve reagire a questo clima violento – dice la senatrice Mariastella Gelmini - le baby gang rappresentano una vera e propria emergenza. I reati imputabili agli appartenenti a queste bande sono oltretutto sempre più spesso decisamente gravi e riguardano anche la detenzione illegale di armi, la ricettazione, la violenza aggravata e finanche l’estorsione e addirittura l’omicidio. Insomma, veri e propri crimini perpetrati da gruppi organizzati e che non possono essere in alcun modo declassati a bravate”.