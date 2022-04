Nominato il Comitato scientifico di Triennale Milano

Il Consiglio di Amministrazione di Triennale Milano, che si è riunito in data 27 aprile 2022, ha nominato il Comitato scientifico. Ne fanno parte i curatori: Umberto Angelini, per Teatro, danza, performance, musica; Nina Bassoli, per Architettura, rigenerazione urbana, città; Lorenza Bravetta, per Fotografia, cinema, new media; Damiano Gullì, per Arte contemporanea e per il Public Program; Marco Sammicheli, per Design, moda, artigianato.

Questa scelta segna una continuità rispetto al passato quadriennio e, al contempo, apre nuove prospettive sulle discipline dell’istituzione, facendo sempre di più di Triennale il riferimento per i linguaggi del contemporaneo. Il Comitato scientifico di Triennale Milano, presieduto dal Presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, ha il compito di definire la programmazione culturale dell’istituzione, promuovendo il dialogo tra diverse discipline e forme espressive.

