Nominato il nuovo CdA della Fondazione La Triennale di Milano

Fondazione Triennale, ecco chi sono i membri del nuovo CdA

È stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano, attraverso decreto del Ministero della Cultura del 29 marzo 2022. Il CdA, che resterà in carica per la durata di quattro anni, è composto da: Stefano Boeri, in rappresentanza del Ministero della Cultura; Sara Goldschmied, in rappresentanza del Ministero della Cultura; Claudio Luti, in rappresentanza del Ministero della Cultura; Alda De Rose, in rappresentanza del Comune di Milano; Giulietta Bergamaschi, in rappresentanza del Comune di Milano; Roberto Maroni, in rappresentanza della Regione Lombardia; Regina De Albertis, in rappresentanza della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Elena Vasco, in rappresentanza della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Stefano Bordone, in rappresentanza congiunta dei Rappresentanti Istituzionali.

