Numeri da record per la piattaforma Bike-room.com

Una piattaforma online dove è facile, innovativo e sicuro comprare una bicicletta d’alta gamma, direttamente dal costruttore o da un rivenditore ufficiale, con rateizzazione a tasso 0 ed un servizio di customer care dedicato. Con al centro la soddisfazione del cliente. Questa la missione della start-up innovativa bike-room.com nata dall’estro di Matteo Maruzzi e Denis Moretti, affiancati dall’incubatore Digital Magics.

“Le aziende storiche del mercato del ciclo – raccontano i fondatori ad affaritaliani.it - sono sempre più determinate a contrastare il mercato grigio online che avvelena il settore: alcune, addirittura, prevedono nel proprio organico personale dedicato alla ricerca di falsi online La nostra piattaforma bike-room.com invece nasce e si sviluppa in collaborazione con le più importanti aziende costruttrici con le quali è nata una partnership strategica per dare garanzie al cliente di un acquisto online certificato”.

In pochi click, su bike-room.com si può trovare e personalizzare la propria bicicletta. L’obiettivo è rendere l’esperienza d’acquisto semplice e conveniente per il ciclista, offrendo una vasta scelta di prodotti e servizi, senza cercare di influenzare in alcun modo il processo decisionale in base a stock di magazzino o costi fissi. Il processo d’acquisto può essere finalizzato con la spedizione a casa del cliente o presso un’officina autorizzata da bike-room.com, in base alla preferenza del cliente. Con alcune case costruttrice storiche, è possibile organizzare il ritiro presso la casa madre, opportunità inedita e molto apprezzata.

Nei progetti futuri della start-up, non solo l’e-commerce, ma un obiettivo ancora più ambizioso: aiutare i negozi di bici a digitalizzarsi in maniera efficace: è in fase di test un progetto di partnership con piccoli rivenditori di bici d’eccellenza, al fine di affrontare insieme la sfida della vendita online di biciclette e un piano di espansione della rete di officine convenzionate sul territorio.

“Crediamo fermamente – concludono i due imprenditori - che online si possa offrire al ciclista un’attenzione massima sia in fase di acquisto che post vendita: la soddisfazione dei nostri primi clienti ne è la prova.”

Da qualche giorno è attivo anche il bonus mobilità 2020 di 500 euro.