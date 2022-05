Offese a Walter Zenga, a processo l'attrice milanese Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice televisiva milanese, è stata mandata a processo con l'accusa di aver diffamato l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale Walter Zenga. Lo ha deciso la Procura di Milano che ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio per un post da lei pubblicato sul suo profilo Twitter il 29 gennaio del 2021 e dopo la denuncia dell'ex numero uno nerazzurro, assistito come parte civile dall'avvocato Davide Steccanella.

Il tweet incriminato: "Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che e' diventato adulto"

"Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che e' diventato adulto", scriveva l'attrice, difesa dal legale Chiara Magnani e a cui viene contestato dal pm Maria Cardellicchio di aver offeso "la reputazione" dell'ex portiere anche per averlo definito, dopo un altro insulto, "inutile" e "padre dall'ego ipertrofico". E ancora sempre sulla pagina seguita da 26mila persone: " Fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una mer...". Il processo iniziera' davanti al giudice monocratico della decima sezione penale milanese il prossimo 16 giugno