Olimpiadi 2026, al via l'iter alla Camera: "Un segnale di speranza"

Olimpiadi 2026 Milano Cortina, al via l'iter alla Camera

"Il decreto Olimpiadi che abbiamo oggi incardinato in commissione e' un importante segnale di ripartenza. Anche in un momento di grave difficolta' guardiamo al futuro dell'Italia e del mondo intero. L'Italia e' pronta e in prima linea per questa sfida, cosi come in questi giorni l'Italia ha dimostrato di essere un Paese in prima linea nella lotta all'emergenza Coronavirus". Lo ha dichiarato Roger De Menech, deputato Pd e relatore al dl Olimpiadi 2026, incardinato oggi in commissione Cultura di Montecitorio. "Il fatto che le Olimpiadi 2026 si svolgeranno fra Milano e Cortina, quindi Lombardia e Veneto, e le finali di Atp a Torino (Piemonte) e' anche un bel segnale di speranza per quei territori che sono stati maggiormente colpiti dal Covid-19. C'e' stato un apprezzamento da parte di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione e i contenuti del decreto sono stati largamente condivisi - ha aggiunto De Menech - e questo e' un messaggio di fiducia al Paese"