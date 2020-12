Olimpiadi 2026: dal Governo un miliardo per opere infrastrutturali

Con la firma del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri si e' concluso l'iter di adozione del decreto Mit-Mef che assegna un miliardo di euro per la realizzazione delle opere infrastrutturali volte ad agevolare l'accessibilita' ai luoghi che ospiteranno l'evento olimpico. A beneficiarne le Regioni Lombardia e Veneto e le due Province Autonome di Trento e Bolzano. Il soggetto attuatore, si legge in una nota del Mit, sara' la societa' "Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026" la cui costituzione e' imminente. "E' un decreto che arriva dopo una fattiva collaborazione interistituzionale con le regioni e le province autonome interessate e che assicurera' un importante salto di qualita' infrastrutturale a quei territori con una ricaduta importante sulla qualita' della vita delle persone. Sara sicuramente di stimolo per la ripresa economica e il miglioramento competitivo delle imprese anche dopo il 2026" il commento della ministra De Micheli cofirmataria del Decreto.