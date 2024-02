Olimpiadi, Giorgetti: "Quasi pentito". Attacco a Salvini? Poi la rettifica: "Una battuta"

Olimpiadi 2026, nel giorno in cui giunge la notizia dell'accordo per la realizzazione della pista da bob a Cortina, a far rumore sono alcune esternazioni del ministro all'Economia Giancarlo Giorgetti: "Le Olimpiadi non arrivano ogni due anni, arrivano nel 2026 e poi non arriveranno più - spiega - e incomincio a essere pentito di averlo fatto , perché ne sento la responsabilità e sono passati dal 2018 al 2024 diversi anni", le sue parole.

Sbrollini (Italia Viva): "C'è una guerra interna alla Lega"

Dichiarazioni che sono parse una polemica neanche troppo velata nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. Questa ad esempio la lettura di la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini: "Davvero incredibili le dichiarazioni del ministro Giorgetti. Parole che certificano quello che già da tempo sapevamo: c'è una guerra interna alla Lega, ma anche una totale incapacità da parte del governo di gestire un evento importante e bello come le Olimpiadi del 2026 di Milano e Cortina".

Olimpiadi, Giorgetti corregge il tiro: "Una battuta per stimolare"

Più tardi in giornata il ministro ha parzialmente corretto il tiro: "Penso che sia una battuta, però è una battuta tesa a stimolare tutti i protagonisti, perché se si guardano le date, il tempo trascorso e quello che manca, c'è sempre meno tempo". "Non è come qualsiasi altra opera - argomenta - in cui si dice 'vabbè c'è un ritardo, dispiace' e finisce lì. Qui c'è una data e se non siamo pronti per quella data finisce tutto. Quindi è una responsabilità per il Paese". "Oggi - prosegue - ho letto che è stato firmato l'appalto per la pista da bob, è una bella notizia, piano piano le cose si muovono". "La data è quella - conclude - non si può spostare, bisogna correre di più e recuperare".