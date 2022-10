Olimpiadi, la pista Moratti non è fredda. E spunta Bianchedi. Inside

Andrea Abodi, neoministro dello Sport, ha chiesto ancora una settimana per inaugurare un metodo condiviso di decisione. Certo è che la questione delle Olimpiadi Milano Cortina si è ormai trasformata - in effetti da molti mesi - nella solita questione intricata quando invece dovrebbe essere di una semplicità disarmante: al posto di un amministratore delegato se ne mette un altro che abbia le competenze per gestire la complessa partita dell'evento.

Ieri il sindaco Beppe Sala è tornato su Letizia Moratti dicendosi "combattivo

Ieri il sindaco Beppe Sala è tornato su Letizia Moratti dicendosi "combattivo" rispetto all'ipotesi di mettere personale politico in posti in cui - secondo lui - devono sedere tecnici. Questa frase nasconde un significato più profondo: non è ancora affatto stata abbandonata la pista che porta alla vicepresidenza della Regione Lombardia come figura chiave del rilancio delle Olimpiadi. Insomma, se è certo che l'era Novari si va a chiudere non è affatto detto che non se ne apra una Moratti.

Anche perché in campo c'è pesantemente Ignazio La Russa

Anche perché in campo c'è pesantemente Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato, presidente del Senato, è molto ingaggiato sulle Olimpiadi e soprattutto molto informato, non fosse altro che il suo secondogenito Lorenzo Cochis La Russa, lavora proprio presso la Fondazione con l'incarico di "Signature Events Coordinator". Pare che proprio Fdi sia stata la forza che più ha spinto per avere Letizia Moratti. E' da capire se la vicepresidente insisterà nel dire no oppure cederà al corteggiamento.

Malgò punterebbe su Diana Bianchedi

Se Fdi in testa, ma anche la Lega, vogliono Moratti c'è chi dice che Giovanni Malagò, vero "padrone" dello Sport italiano, abbia in testa invece una sua fedelissima, ovvero Diana Bianchedi. Si sa che lei aveva fatto un passo indietro dal comitato di gestione sotto Vincenzo Novari per - si dice - motivi familiari: avrebbe voluto passare più tempo a Roma. Chissà se per un ruolo di estrema importanza come quello di amministratrice delegata si renderebbe disponibile.