Olimpiadi Milano-Cortina: progetto dell’Arena affidato a David Chipperfield

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – E’ stato presentato oggi, alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala, il progetto dell’Arena Santa Giulia, una delle più importanti opere da realizzare in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. CTS EVENTIM, leader internazionale nel settore del ticketing e dell’organizzazione di eventi live, ha affidato il progetto della nuova arena di Milano all’architetto britannico di fama mondiale Sir David Chipperfield e all’omonimo studio. Con la promessa di diventare un capolavoro architettonico in grado di raccogliere il consenso internazionale, una volta operativa, l’arena sarà lo spazio multifunzionale più ampio e all’avanguardia d’Italia.

Arena Santa Giulia pronta per gli inizi del 2026

L’arena va ad aggiungersi al portafoglio di primarie location internazionali di CTS EVENTIM, accanto alla LANXESS Arena a Colonia e all’EVENTIM Apollo di Londra. Con il completamento dei lavori previsto per l’autunno del 2025, l’arena accoglierà fino a 16.000 persone e la piazza antistante offrirà oltre 10.000 m² di spazio outdoor per eventi all’aperto. I lavori di costruzione inizieranno nell’autunno del 2022 e l’inaugurazione è prevista per gli inizi del 2026, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. A conclusione dei Giochi, CTS EVENTIM prenderà in gestione l’arena.

Sala: "Arena Santa Giulia, lavori al via entro fine anno"

"I lavori per l'Arena di Santa Giulia partiranno entro fine anno, il ricorso poi è un’altra storia che speriamo si chiuda bene, però entro fine anno c’è l’impegno a cominciare i lavori. I lavori in realtà ci sono già perché ci sono dei grandi lavori di bonifica e di preparazione dei terreni già ampiamente in corso". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del progetto dell'Arena di Santa Giulia che durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026 ospiterà le gare di hockey maschili. Nel corso della conferenza stampa Sala ha precisato che per il momento "siamo in tempo. Non essendoci stata la sospensiva del Tar, noi intanto andiamo avanti e per adesso i ricorsi non impattano sui lavori".

Arena Santa Giulia, Sala: "Progetto che mi piace moltissimo"

"Il progetto a me piace moltissimo, al di là della qualità architettonica il punto è che per come me l’hanno presentato è veramente polifunzionale. Cioè in un attimo si trasforma in un impianto per lo sport, per un concerto dove si sta seduti, in piedi, c’è un grande uso del digitale e mi piace moltissimo. Sono 16 mila posti per cui è chiaro che a Milano c’era ne era bisogno da tanto tempo", ha aggiunto.

Le caratteristiche dell'Arena Santa Giulia

Attualmente in fase di progettazione a opera di David Chipperfield Architects in collaborazione con la società internazionale di ingegneria Arup, l’arena sorgerà a Milano Santa Giulia, quartiere sottoposto a riqualificazione situato a pochi chilometri dal centro urbano di Milano. Tra i recenti progetti principali di Chipperfield si annoverano la ristrutturazione della Neue Nationalgalerie , completata nel 2021, e la James-Simon-Galerie, entrambe sull’Isola dei Musei di Berlino. A contraddistinguere la nuova arena di Milano è la sua caratteristica forma ellittica. Da una base rialzata, l’arena si protende verso l’alto formando tre anelli di diverse altezze che sembrano fluttuare gli uni sugli altri. Un’estetica peculiare esaltata, durante il giorno, dai tubi in alluminio, e di notte, dalle strisce luminose a LED che creano elementi mediali di grandi dimensioni. Gli anelli sono collegati tra loro e con il pavimento da fasce di vetro leggere e trasparenti e si proiettano verso la piazza con linee irregolari che conferiscono all’edificio la sua inconfondibile dinamicità.

Al suo interno l’arena accoglie due livelli di sedute sopra il parterre e un livello premium con sale lounge e Sky Box. Tutti i posti, così come le strutture di ristorazione e gli altri servizi, sono accessibili attraverso ampie hall presenti a tutti i livelli. La base dell’arena e il parcheggio multipiano che da questa si estende fino a raggiungere il perimetro nord del sito saranno in grado di accogliere oltre 2.750 veicoli. Il concept di sostenibilità prevede misure per minimizzare le emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse, inclusi sistemi fotovoltaici posizionati sul tetto. L’elettricità generata in loco coprirà la maggior parte del fabbisogno energetico dell’arena, progettata in un’ottica di efficienza energetica.

Chipperfield: "Arena, una nuova meta nella bellissima cornice di Milano"

L’architetto Sir David Chipperfield ha dichiarato: “Siamo molto lieti di essere stati invitati a sviluppare, insieme al nostro partner Arup, il progetto per l’Arena di Santa Giulia. Crediamo che oltre a diventare uno spazio importante per Milano, l’opera e la nuova piazza contribuiranno alla qualità fisica di questo importante sviluppo. Siamo certi diventerà una nuova meta nella bellissima cornice di Milano”.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO di CTS EVENTIM, ha sottolineato: “Amiamo i lavori di David Chipperfield. Il progetto dell'arena è stato pensato per renderla assolutamente unica e immediatamente riconoscibile anche da molto lontano, grazie alla sua silhouette distintiva. Ogni evento che sarà organizzato all’interno di questo spazio, quindi, diventerà anche un momento di incontro immersivo con un'architettura globale e di avanguardia, e questo aumenterà ulteriormente l’attrattività dell'arena. Siamo anche molto soddisfatti perché il progetto è pienamente in linea con i tempi che sono stati prestabiliti. Stiamo costruendo questa spettacolare arena non solo a Milano, ma soprattutto per Milano e non vogliamo che la città e il territorio siano costretti ad aspettare anche solo un momento in più del previsto”.

In termini di ricavi l’Italia rappresenta il secondo mercato di CTS EVENTIM dopo la Germania. Nel 2019, prima della pandemia da coronavirus, la società aveva realizzato nel paese € 271 milioni di euro nei segmenti ticketing e organizzazione di eventi live.

Leggi anche: